سفير العراق في مصر:بدء تفعيل اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين

سفير العراق في مصر:بدء تفعيل اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مندوب جمهورية العراق الدائم في الجامعة العربية وسفيرها لدى مصر احمد نايف الدليمي، بدء تفعيل الاتفاقيات بين العراق ومصر، ضمن اللجنة العليا ومخرجات القمم التي عقدت في كلا البلدين. وقال الدليمي في تصريح للصحيفة الرسمية (4 تشرين الأول 2021)، إن “اهم مشروعات هذه الاتفاقيات، هو الربط الكهربائي والنقل البري، والمنطقة الصناعية، والاعمار مقابل النفط”، مشيراً إلى “الحرص على نقل التجربة المصرية الى العراق لما فيها من رصانة وجودة عالية”.  وأضاف، أن “العراق ليس قاصرا بالخبرة أو الكفاءة، بيد أن حجم الدمار الذي حدث فيه، يتطلب تكاتفا وتعاونا من الشقيقة مصر”.وبيّن الدليمي، أن “هناك تنسيقا فعليا بمجال الأمن والدفاع والمجالات السياسية”، لافتا إلى أن “هناك قمما (عراقية – مصرية) جديدة في القاهرة وبغداد، إضافة إلى زيارات عدة بينهما من قبل كبار مسؤوليهما”.

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