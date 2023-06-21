سفير بريطاني جديد في العراق

سفير بريطاني جديد في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة البريطانية في بغداد، اليوم الاربعاء، تعيين سفير جديد لدى العراق. واكدت السفارة في تغريدة لها: “تعيين ستيفن هيتشين سفيراً جديداً في العراق”.يشار الى أن ستيفن هيتشين كان يشغل منصب مدير إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية البريطانية.

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