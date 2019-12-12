سقطت العمامة في القمامة .. العراق ينهض

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كنا:تحويل النظام إلى شبه رئاسي سيتضمن إلغاء مجالس المحافظات
سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد يطالب الحكومة بالكشف عن قتلة وخاطفي المتظاهرين
تحالف الفتح:لاتوجد بوادر اتفاق بين الأحزاب حول مرشح رئاسة الوزراء الجديد
يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي
نائب كردي:قانون الانتخابات الجديد فيه الكثير من المشاكل القانونية
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الغضبان يكشف تفاصيل الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل
الجبوري: محافظة نينوى تحتاج إلى 16 مليار دولار لإعادة إعمارها
المالية النيابية:معدل الفقر في المثنى 52% والديوانية 48% وميسان 45% وكربلاء14% والنجف 13%
شواني:الحكومة المقبلة ستحفاظ على الاتفاق النفطي والمالي مع الإقليم
حكومة كردستان تعتزم تقليل رواتب وامتيازات المسؤولين
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قانون اللجنة الاولمبية بحاجة الى نظام داخلي
توجه ثنائي الصقور الى تونس للالتحاق بمعسكر الفريق للمشاركة في البطولة العربية للأندية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر توضيحا بشأن استئناف مباريات الدوري الممتاز
بطولة كأس الخليج 25 ستكون في العراق بموافقة جميع الدول المشاركة
الاتحاد الآسيوي:الزوراء سيلاقي نادي بونيودكور الاوزبكي
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
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- اذاعة INN