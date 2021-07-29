سقوط مروحية واستشهاد طاقمها قرب ناحية امرلي

سقوط مروحية واستشهاد طاقمها قرب ناحية امرلي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نعت قيادة العمليات المشتركة الشهداء الابطال الخمسة ( العقيد طيار اسامة طارق عبد عبيد، الرائد الطيار علي فاضل غضبان، نائب الضابط لؤي حاتم فرحان، نائب الضابط اثير فائز ابراهيم، نائب الضابط وسام علي سفيح) وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧ ، الذين استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية امرلي فجر هذا اليوم ، خلال تأديتها مهمة قتالية.

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