سكاي:استفتاء كردستان كان “نكسة استراتيجية”

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت المستشارة السابقة لقائد القوات الامريكية في العراق ايما سكاي، الثلاثاء، أن الاستفتاء الذي نظمه إقليم كردستان في ايلول الماضي بهدف الانفصال عن العراق شكل “نكسة استراتيجية” للكرد، مشيرة إلى أن الشباب الكرد يشعرون بخيبة الأمل من قيادتهم.وقالت سكاي في حوار مع موقع “انترناشيونال ريليشن”، إن “استفتاء انفصال كردستان عام 2017 كان نكسة استراتيجية للكرد فقدوا فيها السيطرة على الاراضي المتنازع عليها مثلما فقدوا نفوذهم في بغداد وتوترت العلاقات مع أقرب حلفائهم”.وأضافت سكاي، أن “الكرد بحاجة إلى التركيز على ترتيب شؤونهم فالشباب الكرد يشعرون بخيبة الأمل من قيادتهم ويشكون من الفساد والسلوك الشبيه بالمافيا للأحزاب الكردية”.ولفتت سكاي وهي صحافية أميركية مشهورة، أن “ما يحدث في الشرق الاوسط لن يبقى محصورا في الشرق الاوسط فقط”، مبينة أن “مشاكل اللاجئين والارهاب لايمكن احتوائها في المنطقة”.