سلاح أمريكي بقيمة مليار دولار إلى المغرب تكريما لتطبيعها مع إسرائيل

سلاح أمريكي بقيمة مليار دولار إلى المغرب تكريما لتطبيعها مع إسرائيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر مطلعة في البيت الابيض، بأن إدارة ترامب تمضي قدما في تطبيق خطته لتصدير أسلحة إلى المغرب، بعد يوم من الإعلان عن توصل المملكة وإسرائيل إلى اتفاق على إقامة العلاقات.وقالت المصادر  بحسب وكالة “رويترز”، أن “إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس يوم امس الجمعة بصفقات محتملة مع المغرب بقيمة مليار دولار، تشمل طائرات مسيرة وأسلحة موجهة عالية الدقة”.واضافت أن “الحديث يدور عن أربع طائرات مسيرة من طراز (إم كيو-9 بي سكاي غارديان( تنتجها شركة (جنرال اتوميكس)، وصواريخ (هيل فاير) و(بيفواي) وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) من إنتاج شركات (لوكهيد مارتن) و(رايثيون) و”(بوينغ)”.يأتي ذلك بعد يوم من توصل المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية، إلى اتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية، واعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

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