سلاما ًعلي الجابري .. نحن معك بقلم الاستاذ جلال النداوي

يتعرض الاخ والزميل الاعلامي العراقي المعروف الدكتور علي الجابري لحملة من جهة او جهات مشبوهة تتخفى وراء أكمة تستهدفه للنيل من موقفه الوطني الثابت ضد الاحتلال الامريكي الغاشم للعراق ، وكذلك موقفه الشجاع والمستمر بكشف وتعرية اتباع النظام الايراني والاحزاب والميليشيات وبعد ان قام بنشر بعض من ملفات هؤلاء ..

لقد دأب الاخ ابو سيف (وهذه ليست تزكية له لانه في غنى عنها ولايحتاجها) منذ مغادرته العراق على التمسك بالوقوف مع الحق الوطني ضد الدخلاء والغرباء الذين عاثوا في البلاد تخريبا من خلال حضوره الاعلامي في اكثر من مكان ابرزها ماقدمه من برامج في قناة ابو ظبي وحتى هذه اللحظة بجريدته الفتية (يورو تايمز) والتي يصدرها من منفاه او اغترابه في السويد آملا منها ان تكون صوتا عراقيا وعربيا..

اردت من هذه السطور ان اقدم مختصرا عن الدكتور علي الجابري لمن لم يلتق ِ به او يعرفه ، وهو يواجه برباط جأش وقوة ماتقوم بنشره هذه الجهات لتخوينه والاساءة اليه ..

جلال النداوي