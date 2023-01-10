سلامي:إيران لن تكون نسخة ثانية من العراق المدمر أمريكياً!

سلامي:إيران لن تكون نسخة ثانية من العراق المدمر أمريكياً!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، مدن العراق بانها “محطمة ومنازلها خالية وتحولت إلى مدن أشباح”، مبينًا ان أميركا تريد تحويل إيران مثل العراق عبر التظاهرات. وقال سلامي في تصريح أوردته وكالة مهر الإيرانية، ان “كل من يسافر الى العراق سيجد مدنه مدمرة ومتحولة بالكامل الى مدن اشباح، لا تقطنها كائنات حية، كل المنازل مدمرة ومحطمة، ولا يسمع منها صوت ضحك ولعب الأطفال”، على حد وصفه. وتابع “قوى الاستكبار العالمي لم تأت سوى بالفقر والجوع والتهجير الى العالم الإسلامي”، موردا العراق كأحد الأمثلة قبل ان ينهي تصريحاته بالتأكيد على ان الولايات المتحدة ومن خلال التظاهرات التي تجري حاليا داخل ايران “تحاول ان تجعل من إيران بلادا مدمرة ومحطمة وغير قادرة على التقدم كما هي الأحوال في العراق وسوريا”.

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