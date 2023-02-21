سلة العراق تستعد للفوز على الإمارات

سلة العراق تستعد للفوز على الإمارات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مدرب منتخبنا الوطني السلوي محمد النجار في تصريح صحفي، إن “منتخبنا الوطني جاهز تماماً لمواجهة الإمارات مساء اليوم والجميع أبدى حرصه على تقديم مواجهة كبيرة”.وأضاف أن “الفريق يسعى إلى إسعاد الجماهير العراقية وإعادة الهيبة للكرة السلوية وما تحقق يوم أمس من انتصار على قطر خير دليل على جدية وتطور أداء اللاعبين”.وستقام المباراة عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت بغداد.وكان منتخبنا الوطني قد تغلب على قطر أمس بنتيجة 75-70.

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