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الدليمي: انهيار حزب الحلبوسي في الانبار
حزب بارزاني:جهات سياسية كردية وراء خلق الأزمات بين بغداد وأربيل
وزير العمل اللبناني: لايوجد لدينا غير العراق في تقديم المساعدة وتشغيل اللبنانيين
المالكي والخزعلي يؤكدان على تعزيز المصالح الإيرانية وبقاء الإطار على رأس السلطة
ائتلاف المالكي:القوى السياسية الرئيسية مع تمرير قانون “سانت ليغو” الانتخابي
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بوتين:الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله
بايدن من كييف يقدم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار
روسيا تعلن عن زيادة إنتاجها لصواريخ ” فرط الصوتية”
الجيش الأمريكي يخصص مليار دولار لزيادة إنتاج قذائف مدفعية الميدان لصالح أوكرانيا
تركيا:ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 36187 شخصا
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- اقتصادية
وزير العمل اللبناني: لايوجد لدينا غير العراق في تقديم المساعدة وتشغيل اللبنانيين
السوداني:لا يمكن الاستمرار بحرق الغاز وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات
صالح:ارتفاع أسعار صرف الدولار بسبب ” هيمنة قوى متنفذة على السوق”
الكهرباء النيابية:سنناقش مذكرتي التفاهم مع شركتي (سيمنس والكتريك)بحضور وزير الكهرباء
سلطة الطيران المدني:مطار النجف نجهل عائديته ولا نعلم أين تذهب إيراداته؟؟!!
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سلة العراق تستعد للفوز على الإمارات
مدرب منتخب الشباب العراقي يعلن عن الأسماء النهائية للمشاركة في بطولة آسيا للشباب
مودريتش:مباراة ليفربول وريال مدريد من أفضل العروض في عالم كرة القدم
قطر عازمة على شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي
العملاق بايرن ميونخ استحق الفوز على جيرمان لتفوقه فنيا وتكتيكيا وبدنيا
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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نواب يطالبون منع استملاك مصانع تعليب كربلاء والأراضي المحيطة به من قبل مرجعية السيستاني
البنك المركزي يُلزم المصارف وشركات الصيرفة العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي بمختلف النشاطات المالية والاقتصادية
حسين: لم نذهب إلى واشنطن لمنع دخول الدولار إلى “الجارة إيران”!
منظمة أمريكية طالبت بايدن برفض مطالب الوفد العراقي لكون النظام فيه فاسد غير قابل للإصلاح
مطالب نيابية بالكشف عن مصادر ثروة الحلبوسي الخيالية
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- اذاعة INN