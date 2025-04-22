سلوم:الكاردينال العراقي لويس ساكو دخل لقائمة المرشحين لمنصب بابا الفاتيكان

سلوم:الكاردينال العراقي لويس ساكو دخل لقائمة المرشحين لمنصب بابا الفاتيكان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الباحث المتخصص بشؤون التنوع، ومستشار الأمم المتحدة السابق في العراق، سعد سلوم، أن الكاردينال العراقي لويس ساكو، دخل لقائمة المرشحين لمنصب بابا الفاتيكان.وأوضح سلوم، بحسب منشور على صفحته “بالفيسبوك”، إنه “مع رحيل البابا فرنسيس يدخل الكاردينال العراقي (لويس ساكو) بطريرك كنيسة الكلدان الكاثوليك قائمة المرشحين لمنصب البابوية”.واستعرض سلوم، جزء من سيرة ساكو، “حيث تمّ تنصيبه كاردينالاً في 28 حزيران/يونيو 2018، على نحو جعل للعراق صوتاً في اختيار البابا المقبل”.وأوضح أن “ساكو دخل التاريخ بوصفه الكاردينال الوحيد من الشرق الأوسط الذي له حقّ التصويت والترشيح في مجمع الكرادلة لاختيار البابا بعد رحيل البابا فرنسيس”.ويعدّ البطريرك ساكو ثالث البطاركة العراقيّين، بعد بطريرك الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة الكاردينال إغناطيوس جبرائيل الأوّل تبوني وبطريرك الكلدان الكاردينال عمّانوئيل الثالث دلي، سلف البطريرك الحاليّ ساكو، الذين يتمّ تنصيبهم كرادلة.كما يعدّ ساكو البطريرك الثاني في الشرق الأوسط الذي ينال الترقية إلى الكارديناليّة بعد البطريرك المارونيّ في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس.

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