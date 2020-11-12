شبكة اخبار العراق : بغداد –

سمى اتحاد النخب والأكاديميين العراقيين أعضاء اللجنة الاستشارية فيه والتي يرأسها الاستاذ المهندس سحبان فيصل محجوب، وتضم اللجنة نخبا ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة العالية وفي مختلف التخصصات،

وضمت اللجنة كلا من:

أ د. رياض الدباغ والدكتورة ولاء السامرائي والأستاذ أيسر الصافي والدكتور زاهد السامرائي والدكتور عصام عبد الحسين البرام والدكتور اكرم المشهداني والدكتور طلال الحربي والدكتور حسن الدباغ.

وتعنى اللجنة الاستشارية بتقديم الاستشارات والمقترحات ورسم الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتطوير عمل الاتحاد وديمومته وتحقيق أعلى قدر ممكن من الإنتاجية.

يذكر أن في ٣١ تشرين اول / اكتوبر الماضي عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد واللذي أسفر عن انتخاب الخبير الرياضي الدكتور عبد القادر زينل رئيساً لمكتبه التنفيذي.

ويعد المؤتمر التأسيسي للاتحاد أول مؤتمر تأسيسي يعقد على موقع زووم ويحظى بنجاح منقطع النظير حضره قرابة 150 عضوا مؤسساً والتي تعد في تجربة فريدة عربيا ودوليا.