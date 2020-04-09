سمير الشيخلي رمز لم يتكرر

عندما أصبح سمير الشيخلي وزيرا” للتعليم العالي والبحث العلمي…قرر ان يزور كليته التي تخرج منها..( كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ))

كان.احد الاخوه الكورد يعمل الشاي في مكتب.العميد ،زمن كان د. عبد المجيد حمزه الناصر اطال الله عمره و متعه صحه و عافيه وهو الان رئيس المجمع العلمي العراقي ، فيقول د.عبدالمجيد. هذا وزير أخليت له الكرسي الخاص بي على مكتب العميد ورفض وجلست أمامه في الكرسي المقابل بعد ان تركت الكرسي خلف المنضدة ،وهنا دخل كاكا حمه ومعه الشاي ووضع اولا” قدح الشاي امامي فقمت بحمله و ضعه امام الوزير و قام جره من امام الوزير ووضعه امامي و هكذا اكثر من مره قلت له كاكا حمه هذا جناب الوزير فقال لي بلي دكتور آني مايعرف هذا وزير اني يعرفه جان طالب هنا وانت يعرفك عميد ،،وهنا قال سمير الشيخلي جوز منه دكتور و خليه براحته ..وضحكنا سويا”….