سميسم تدعو حكومة العبادي إلى استبدال استراتيجيها الاقتصادية

سميسم تدعو حكومة العبادي إلى استبدال استراتيجيها الاقتصادية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، الثلاثاء، مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت لاعادة اعمار المناطق المدمرة في العراق، مبينة ان الحكومة استعرضت فقط الوجوه السياسية الحكومية.يذكر ان الكويت تبنت مؤتمراً للمانحين لإعادة إعمار العراق والذي حضرته اكثر من 70 دولة، واثمر عن اسهامات قدرت بحوالي 30 مليار دولار، ستكون هذه المساعدات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.وقالت سميسم في حديث صحفي لها اليوم: ان “المؤتمرات التي تقيمها الدول العربية لإعادة الاعمار مهمة جداً لكونها وسيلة لتعزيز التعاون الدولي بين المجتمع الدولي والعراق”، متسائلة “هل يجيد العراق الاستفادة من هذه الفرص”.واضافت، ان “العراق لم يعطي الصورة الحقيقية عن كيفية الاستثمار ولم ينجح في ايصال حاجته للاستثمار وطبيعة البيئة القانونية التي تدعمه”.واشارت سميسم الى ان “الحكومة العراقية استعرضت الوجوه السياسية في الكويت والتي لا تزال تعمل في الاستثمار منذ عشرة سنوات ولم تحقق شيء”، داعية الى “استبدال الاستراتيجة التي تعمل بها الحكومة مع الاستثمارات الاجنبية، بالاضافة الى تجديد الوجوه والعمل على تعزيز فكرة التعاون الدولي وايجاد بيئة قانونية ملائمة تعزز الاستثمار وليست هذه البيئة البيروقراطية التي تقوي من نزعة الفساد في دوائر الدولة”.يشار الى ان مؤتمرا كبيرا سيعقد في مقر جامعة الدول العربية الشهر المقبل سيتضمن معرضا خاصا لإعادة إعمار العراق بمشاركة كبار المسؤولين العراقيين.

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