سوالف صدرية..قالوها منذ 2010..سنفتح كافة ملفات الفساد!

سوالف صدرية..قالوها منذ 2010..سنفتح كافة ملفات الفساد!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن التيار الصدري، اليوم الخميس، عزمه فتحة كافة ملفات الفساد في عموم العراق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا عدم رضوخه لاي ضغوط.وقال القيادي في التيار والنائب السابق رياض المسعودي في حديث صحفي، ان “التيار الصدري، ومن خلال الكتلة الصدرية البرلمانية وتشكيله الحكومة المقبلة، سيعمل على فتح كافة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة العراقية، التي لم تفتح خلال السنوات الماضية، بسبب الضغوطات والمجاملات السياسية”.وأضاف ان “الضغوطات لن تكون بعد اليوم بتصدي التيار الصدري للمسؤولية”، مشيرا الى ان “بعض الجهات والشخصيات السياسية التي خسرت الانتخابات البرلمانية المبكرة، تخشى من فتح الملفات التي متورطة فيها من قضايا فساد وشبهات وغيرها”.وأوضح ان “تلك الجهات تريد بكل الطرق بقاء نفوذها للمرحلة المقبلة، حتى لا يتم كشف المستور والمخفي امام الشعب العراقي”.يذكر ان التيار هو من صنع الحكومات بعد 2003  وساهم  بشرعنة الفساد ووزارة الصحة  من أكبر ملفاتها.

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