سوالف عامة شبع منها الشعب بين رئيسي الوزراء والمحكمة الاتحادية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
حزب بارزاني:حوارات حصة الإقليم من الموازنة مستمرة
نائب:الخلافات السياسية وراء تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان
المالية النيابية:تجار المكاتب الاقتصادية لأحزاب الحشد وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار
اليوم..مصدر:أكثر من 87 مليون دولار مبيعات البنك إلى 30 مصرفا
مصرف الرشيد يعلن بيع الدولار في مطار بغداد الدولي بنفس يوم السفر
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN