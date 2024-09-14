سوالف مناسبات..السوداني يدعو إلى التسلّح بكتاب الله وسنّة نبيه العظيم

سوالف مناسبات..السوداني يدعو إلى التسلّح بكتاب الله وسنّة نبيه العظيم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، رجال الدين والعناوين الاجتماعية الأخرى لإسناد الحكومة في مسؤولية إدارة شؤون الدولة العامة.وقال السوداني خلال الحفل المقام بمناسبة المولد النبوي الشريف في جامع أم القرى ببغداد ، إنه “من لطف الله وفضله على العرب وجميع المسلمين بل والعالم أجمع أنه بعث في هذه الأمة الكريمة نورا منه تجسد في هيئة بشر”، مبينا أن “رسولنا الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو النور العظيم الذي نزل وليدا ونشأ وتربى في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة”.وأضاف: “ما أحوجنا اليوم لاستعادة كل القيم الأصيلة حتى تتحصن مجتمعاتنا إزاء السلوكيات المشبوهة التي تهدد منظومتنا الأخلاقية”،لافتا الى أننا “يجب أن نتسلّح بكتاب الله وسنّة نبيه العظيم لندفع عنا وعن مجتمعاتنا المخاطر والشرور”.وأوضح، أن “مشروع الرسول (ص) يقوم على صناعة الإنسان روحيا وبناء حياته من خلال التأسيس لدولة عادلة يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات”، منوها الى اننا “لا بدّ لنا هنا من التذكير بأن مسؤوليتنا سواء كنا مسؤولين أو شخصيات دينية أو اجتماعية أنْ نسهم في بناء هذه الدولة”.وأكد أن “مسؤولية المتصدي هي إدارة شؤون الدولة العامة في حين ننتظر من رجال الدين والعناوين الاجتماعية الأخرى أنْ يعضدوا عمله ويسندوه في مهامه عبر النقد البناء والتقويم الإيجابي والتشجيع والدعم في حال حسن الأداء”، موضحا إننا “في هذه الحكومة آمنا منذ بدء عملنا التنفيذي بمبدأ المواطنة وتقديم المصلحة العامة في قيادة شؤون الدولة”.وتابع: “وضعنا برنامجا حكوميا لامس الهموم الحقيقية للمواطنين واتخذ طريقا واضحا للبناء والإصلاح في جميع مفاصل الدولة”، مشددا على اننا “استطعنا أن نحقق نسب نجاح واضحة بانت آثارها في جميع القطاعات برغم محاولات التشويش والعرقلة للجهود الحكومية التي لنْ نلتفت لها”.واكد رئيس الوزراء “المضي بقوة وثبات في خدمة أبناء شعبنا فهي الغاية الأولى بعد رضى الله سبحانه”.

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