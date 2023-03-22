سوريا:مطار حلب خارج الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

سوريا:مطار حلب خارج الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نقل التلفزيون الرسمي السوري عن وزارة النقل قولها اليوم الأربعاء إن مطار حلب خرج عن الخدمة نتيجة أضرار وقعت به بعد ضربة جوية إسرائيلية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء.وأضافت الوزارة أن كافة الرحلات القادمة والمغادرة من المطار تم تحويلها باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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