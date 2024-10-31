سوريا تنفي خبر اشتراط الكفيل بدخول العراقيين

سوريا تنفي خبر اشتراط الكفيل بدخول العراقيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى السفير السوري لدى بغداد صطام جدعان الدندح، الخميس، ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن اشتراط الكفيل للدخول إلى الجمهورية العربية السورية.وقال الدندح في حديث صحفي، إن “المزاعم باشتراط كفيل لدخول العراقيين إلى الأراضي السورية هي عارية عن الصحة تماماً”.وأكد أن “الأشقاء العراقيين يحق لهم دخول سوريا في أي وقت دون كفيل، ولم يكن هناك أي إعلان أو قرار صادر بهذا الإجراء نهائياً”.وتداولت بعض منصات التواصل تعليمات “كاذبة” تخص دخول العراقيين إلى سوريا، وزعمت إنها تتضمن كفيلًا سوريًا مقابل مبالغ مالية  وحجز فندقي.

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