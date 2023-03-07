سوريا..خروج مطار حلب من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

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الحكومة:مشروع قانون الموازنة سيصل البرلمان نهاية الشهر الجاري
القانونية النيابية تؤكد على إلغاء انتخابات الخارج
رشيد: يؤكد على أهمية عودة الخطوط الجوية العراقية بالتحليق في أجواء أوروبا
الدجل المستمر..تحالف الفتح:نرفض بقاء القوات الأمريكية في العراق!
نائب: موازنة 2023 فيها شق استثماري يتناسب مع البرنامج الحكومي
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الحكومة:مشروع قانون الموازنة سيصل البرلمان نهاية الشهر الجاري
رشيد: يؤكد على أهمية عودة الخطوط الجوية العراقية بالتحليق في أجواء أوروبا
نائب: موازنة 2023 فيها شق استثماري يتناسب مع البرنامج الحكومي
السفيرة الأمريكية ووزير الموارد المائية يبحثان أزمة المياه في العراق من قبل دول المنبع
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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تظاهرات رافضة لقانون “سانت ليغو” الإنتخابي في بغداد وباقي المحافظات
نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
حزب بارزاني:14% حصتنا في الموازنة دون أن نمنح بغداد دولارا واحدا من إيراداتنا النفطية وغيرها
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