سولفه على البطة..السوداني: التجار وراء رفع سعر صرف الدولار

سولفه على البطة..السوداني: التجار وراء رفع سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء (1 آب 2023)، أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية بـ”المعركة”.وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده امس، أن :”أزمة الدولار ليست أزمة إنما معركة”.وأضاف “معركة الدولار بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين”.وأكد “أننا مستمرون بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية”.وأشار السوداني الى، ان “المضاربين كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع أشخاص يسحبون لهم الدولار من السوق كما ان المضاربين الكبار ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم”.

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