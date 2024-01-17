سوليفان يؤكد على دعم بلاده لإقليم كردستان العراق

سوليفان يؤكد على دعم بلاده لإقليم كردستان العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  مسرور البارزاني، إنه اجتمع في دافوس اليوم الاربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جیک سوليفان، وتمحور الاجتماع بشأن الهجمات والاعتداءات  الايرانية التي استهدفت أربيل، حيث شدد على أهمية حماية أمن إقليم كوردستان واستقراره.وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن دعم ومساندة بلاده لإقليم كوردستان، ولفت إلى أنه سيناقش مع الرئيس جو بايدن الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الإقليم، مؤكداً أن استمرار الهجمات وتكرار استهداف المدنيين لا مبرر له، ويجب أن يتوقف.

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