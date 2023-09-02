سومو:أكثر من (464)ألف برميل نفط صادرات العراق للأردن خلال شهر آب الماضي

سومو:أكثر من (464)ألف برميل نفط صادرات العراق للأردن خلال شهر آب الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت  شركة سومو التابعة لوزارة النفط  في احصائية على موقعها ، إن “مجموع الصادرات النفطية الى الأُردن خلال شهر آب الماضي ارتفعت لتبلغ 464 الفاً و 725 برميلاً”، مبينة ان “معدل التصدير بلغ 15 آلاف برميل يوميا”.وأضافت شركة تسويق النفط العراقية ان “معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 70.22 دولاراً”، مشيرة إلى أن “قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت نحو 33 مليون دولارا”.

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