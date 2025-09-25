سومو:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آب الماضي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت  شركة “سومو”، في بيان اليوم الخميس، إن مجموع الصادرات النفطية العراقية لشهر آب الماضي بلغ 104 ملايين و 806 آلاف و884 برميلاً، محققة إيرادات تجاوزت 7 مليارات و160 مليون دولار، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).وأوضحت “سومو”، أن صادرات النفط الخام من الحقول في وسط وجنوب العراق بلغت 103 ملايين و 895 ألف و706 براميل، فيما بلغت صادرات حقل القيارة 911 ألف و178 برميلاً.وأشارت إلى أنه لم يتم تصدير أي كمية من النفط إلى الأردن خلال هذا الشهر.

