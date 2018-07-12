سومو:العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة

سومو:العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)،الخميس، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا لشهر أغسطس آب 0.20 دولار، إلى 0.35 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي عن الشهر السابق.وقالت سومو في بيان : إن “خام البصرة الثقيل إلى آسيا للشهر نفسه جرى تسعيره بخصم 2.65 دولار للبرميل عن خامي عمان ودبي”.ولم يتغير سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في الشحنات المتجهة إلى أسواق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لشهر أغسطس آب ليبقى عند 0.40 دولار للبرميل دون مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت.ولم يتغير أيضا السعر الرسمي لخام كركوك في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة ليبقى عند علاوة 0.50 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا، انخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشهر أغسطس آب 0.15 دولار إلى سعر خام برنت المؤرخ منقوصا منه 4.10 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر البيع الرسمي لخام كركوك للشهر نفسه إلى 3.85 دولار أقل من سعر برنت المؤرخ.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *