سومو:انخفاض في أسعار النفط العراقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الثلاثاء ( 16 كانون الأول 2025 )، انخفاضا تدريجيا خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية.ووفقا لبيانات الصادرة من شركة سومو ، فقد انخفض خام البصرة المتوسط إلى 59.00 دولارا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 57.35 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت -0.38 لكليهما.وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، سجل خام برنت البريطاني 60.12 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 56.36 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت -0.45 و -0.44 على التوالي.

