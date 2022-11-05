سومو: نعمل على تصدير النفط العراقي إلى أوروبا

سومو: نعمل على تصدير النفط العراقي إلى أوروبا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعتزم شركة تسويق النفط العراقية “سومو” توسيع حصتها في السوق الأوروبية وسط تراجع الواردات الروسية إلى المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل.وقال علاء الياسري رئيس الشركة في حديث صحفي: إن “آليات عمل شركة تسويق النفط تتركز على ما يضمن المحافظة على الحصص التسويقية للنفوط الخام العراقية في أهم أسواق النفط الخام العالمية كآسيا وأمريكا وأوروبا”.وأضاف، أن “الشركة تعمل حاليا على توسيع حصتها في السوق الأوربي مستثمرين في ذلك تراجع الواردات الروسية الى هذه المنطقة وحاجتها لتوفير البدائل”.في سياق متصل، ارتفعت إيرادات العراق النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 20.8 بالمئة على أساس سنوي، بدعم زيادة أسعار النفط وكمية الصادرات.ووفقا لبيان لوزارة النفط العراقية، فقد بلغت إيرادات النفط حوالي 9.3 مليار دولار.يذكر أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل.

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