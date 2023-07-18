سويسرا تسلم العراق قطعة أثرية آشورية تعود للقرن السابع قبل الميلاد

سويسرا تسلم العراق قطعة أثرية آشورية تعود للقرن السابع قبل الميلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023)، تسلم العراق قطعة أثريَّة آشوريَّة من سِوِيسْرَا، تعود للقرن السابع قبل الميلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ، إن “العراق تسلم اليوم قطعة أثريَّة آشوريَّة من سِوِيسْرَا، تعود للقرن السابع قبل الميلاد”.واوضح، ان “القطعة، عبارة عن جداريَّة مصنوعة من الصخور الجبسيَّة منقوش عليها حصان وعربة تحمل ثلاثة أشخاص محاطين بأشجار النخيل”، مبينا ان “طولها يبلغ (64 سم)، وارتفاعها (41 سم)، فيما يبلغ سُمكها (9سم)، وتقف على قاعدة معدنيَّة”.ومنذ 2008 أعادت الولايات المتحدة أكثر من 1200 قطعة إلى العراق الذي تعرضت ممتلكاته الثقافية ومتاحفه إلى النهب بعد عام 2003.

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