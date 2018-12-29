سيادتكم علينا

العراق… أو عيراق ، وأرجو عدم ترك الفراغ الدستوري بنص كلمة (عيراق) رغم أن الحالة إللي إحنا بيها هي تماماً حالة دخول نص الكلمة عيراق في الثغرة الدستورية الشرعية وغير الشرعية. هذا العراق – عيراق هسة أكبر معرض مزادات بالعالم…. قاعات داخلية وخارجية… مزاد وطنية تعال.. مزاد بيع چلاب مسلحة تعال.. مزاد دين وديانة تعال.. مزاد مخدرات تعال… مزاد گوادة وگحاب تعال… مزاد السادة من نسل الإمام تعال… مزاد همين سادة بس مكرمة من الإمام همين تعال.. مزاد كيويلية تعال… مزاد زبالة تدلل…. مزاد الكلى والچلاوي تعال.. مزاد مجدية فرق متدربة ما تتعب بيها بس تشمرها بالشارع وبالليل تلمها مع المليون تعال… مزاد مناضلين عشرة بتفلة تعال…مزاد شهداء للدول إللي ما عدها تاريخ ومعارك تعال تدلل ميت ألف شهيد بجرة قلم بس تعال… مزاد مقابر جماعية تعال… مزاد أجهزة مخابرات شماتريد أكو تعال.. مزاد مزارات بعدها بالپاكيت بس تفتحها وتنصبها بنص الشارع والناس يلتمون عليها تعال..مزاد عمليات بواسير وتضييق كساسة تعال… مزاد مشاريع كهرباء بالسطولة تعال.. مزاد مستشفيات أهلية تعال… مزاد شهادات دكتوراه حتى في معرفةالسرعة المثالية لخوط إستكان الچاي تعال.. مزاد بس آني آني ومحد ينساني تعال.. مزاد مليشيات من الطين الصناعي شلون تريدها تتشكل تعال شيل كل درزن وي معمم وسيت لحية بلاش تعال.. مزاد تيجان راس تعال… مزاد خرگة خضرة تشدها بالبايسيكل يصير لامبورغيني تعال.. مزاد عمود كهرباء يتدروش بالليل ويصيح ياهو ويا باز الأشهب تعال… تريد أئمة يلمولك الخمس وأنت عطال بطال تگلگل بخصاويك تعال… تريد مولات تعال… تريد أمراض تسوي عليها بحوث أدوية جديدة تعال… تريد أماكن تجرب بيها أسلحة جديدة من غير ما تخسر شي تعال… تريد مزاد شرفاء تعال… تريد مزاد مخانيث تعال… تريد مزاد وعود أهوووووو مليون حباية بهوسة من مهوال تعال… مزاد نازحين تعال… مزاد منظمات مجتمع مدني بس تفتحها من الكارتونة تگوم تبچي بوجه اليسوه وما يسوه تعال…. تريد تسوي عصابة وتصير رئيس مافيا تدلل تعال شيل وإذا ماكو مواصفاتك نسويلك واحد سپيشال أوردر تعال…. تريد مزاد دولارات همين تعال يدللك البنك المركزي دلال مال عريس بليلة الدخلة مع مساج والفازالين بلاش.
قائمقام سنجار يعلن ضم سنجار لأقليم مسعود بمزاد عجيب غريب… أدري أنت أرييل شارون حتى تعلن ضم مرتفعات سنجار لكيان مسعود؟ وطبعاً لأن هذا الضم بحسب اللائحة الداخلية لشركة المزادستان من هاي ولا بسطال تحرك حتى يشك حلگ هذا الحمه إللي أعلن الضم. النجف تعلن مزاد إللي يريد يندفن هناك وفلوس المزاد للعشرة المبشرة بالبوگ بدون حساب. كربلاء تسوي مزاد تبيع مقدس… تريد تصير مقدس لو تريدين يا بربوك تصيرين مقدسة تعالي دخلي مزاد كربلاء للمقدسات وأطلعي من المزاد وحدة مقدسة تنگط قدسية شريفة من فرجها المبارك…مع بوسة للفرج. قنوات فضائية تدگ طبل مزاد الإستحقاق الوزاري للمحافاظات…تعال وأخل المزاد وأربح منصب مدير مكتب الوزير مع الوزير إللي تشتريه من المزاد.. مع تحيات برنامج وزيركم علينا.
يعني مال هسة تجون وتسوون مزاد سيادة ترى هاي حيل حيل ما راهمة…لأن مزاد السيادة محد يگلبها بدفرة… ما تسوى فلسين وپارة..وهسة منو بحال السيادة… وليش تريدون زبائن المزادات تزعل عليكم؟ مو تريدون هاي المزادات تشتغل خوش شغل وتجيبلكم دولارات لو لا؟ إي لعد بلا أي كلام… لأن كلمة السيادة بيها تردد عالي يسبب إسهال وطنية، ومن يصير إسهال بالوطنية عود كل المزادات الأخرى تتأثر برائحة إسهال الوطنية ولعبان نفس… على يا مال ما تگول لي… عوفك من السيادة وخليك بيدك چاكوج المزاد وبيع ولا تدوخ راسك، من زربة على راسك، زربة هايشة هم عدها إسهال… بس إسهال هايشة يختلف عن الإسهال الوطني… لأن الهايشة تعرف من يا مزرعة د تاكل… مو مثل أصحاب الإسهال الوطني.. يومية بمزرعة شكل وتبن شكل… ويومية سيد شكل… وترى الهايشة كلش هواية توسخ.. للعلم والإطلاع.