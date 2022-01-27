سياسي:الحلبوسي اشترى منصب رئاسة البرلمان بـ(80) مليون دولار

سياسي:الحلبوسي اشترى منصب رئاسة البرلمان بـ(80) مليون دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي المستقل احمر عريبي، الخميس، عن انفاق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 80 مليون دولار لشراء ذمم النواب السنة من اجل الفوز في رئاسة البرلمان، مبينا ان بعض النواب تلقى 200 الف دولار فيما تسلم آخرين سيارات فارهة.وقال عريبي في حوار متلفز ، ان “بعض نواب المكون السني تم شراء ذممهم بـ 200 الف دولار للذهاب مع كتلة الحلبوسي وقسم اخر اخذ سيارة مع 50 الف دولار”.واضاف ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انفق 80 مليون دولار على الانتخابات واقل نائب رشحه الحلبوسي للبرلمان اعطاه 500 الف دولار كمصاريف دعاية انتخابية”.وتساءل عريبي “هل من المعقول ان يقود البرلمان العراقي رجل لايفقه بالسياسة شي؟”، مشيرا الى ان “تفكك المكون الشيعي ساهم في صعود الحلبوسي لرئاسة البرلمان”.

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