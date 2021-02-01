سياسي:الشارع الكردي ممتعض جداً من سلطة حزبي بارزاني وطالباني

سياسي:الشارع الكردي ممتعض جداً من سلطة حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد السياسي الكردي والنائب السابق بيستون فائق , الاثنين , ان الشارع الكردي ممتعض جدا من سلطة الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني على الإقليم , مبينا ان تشكيل جبهة الامل الكردستانية سينهي احتكار الحزبين الرئيسين للسلطة في الإقليم.وقال فائق في تصريح صحفي, ان ” القوى السياسية الكردية غير الحزبين الرئيسين والشارع الكردي ممتعض من تسلط الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الغير متجانسين سياسيا داخل الإقليم منذ اكثر من 30 عاما أدى الى قيام جبهة سياسية لتكون القوة الجديدة في الإقليم خلال الانتخابات المقبلة سواء كانت على مستوى الإقليم او العراق ” .وأضاف انه ” رغم تواجد عضوين فقط من قيادين الاتحاد الوطني وهما برهم صالح والا طالباني , الا ان الجبهة سوف لن تكون أسيرة لهما وستعمل بشكل جاد لمواجهة الفاسدين في الإقليم”.وأشار فائق الى أن “الجبهة ستكون القوة الرئيسية الثالثة في الإقليم لكونها قريبة من بغداد وقواها السياسية ” .

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