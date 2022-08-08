سياسيون:ما تقوم به حكومة البارزاني ضد المتظاهرين جريمة إنسانية

سياسيون:ما تقوم به حكومة البارزاني ضد المتظاهرين جريمة إنسانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقفت اطراف سياسية بالضد من الممارسات التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان بحق المتظاهرين المطالبين بالحقوق، مشددة على ضرورة عدم استخدام العنف والممارسات الديكتاتورية ضد الشعب الكردي.وقال السياسي المستقل صابر إسماعيل في حديث صحفي، ان “الإقليم تديره سلطات تابعة لحزبين ولديها اكثر من 500 الف مسلح منتشر في مختلف صنوف الأجهزة االامنية في كردستان، وبالتالي فأن هذه السلطة تقف ضد المتظاهرين المدنيين، مايجعل امر التظاهر صعب في الإقليم”.من جانب اخر، بين السياسي الكردي لقمان حسنفي حديث، ان “كل الأحزاب السياسية المتسلطة في إقليم كردستان تمارس مختلف الأساليب والإرهاب والتخريب عند رفع أصوات الشعب في وجهها نتيجة الفساد ونقص الخدمات والمتطلبات الضرورية للمواطن، الامر الذي لايمكن للشعب السكوت امامه”.من جهة أخرى، اكد النائب المستقل ناظم الشبلي ، ان “حكومة كردستان عملت على قمع التظاهرات التي خرج بها اغلب المواطنين الاكراد للمطالبة بالحقوق المشروعة، في وقت يكفل فيه القانون والدستور العراقي حق التظاهر في اي محافظة من العراق، وبالتالي فأن ماتقوم به سلطات الإقليم يعد امراً مرفوضا”.

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