سياسيين:بقاء الحلبوسي بمنصبه جريمة بحق البرلمان والعراق

سياسيين:بقاء الحلبوسي بمنصبه جريمة بحق البرلمان والعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف السيادة حيدر الملا في تصريح متلفز ، الخميس، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تخلص من خصومه عبر اجبارهم على تقديم الاستقالة ومن ثم الموافقة الصورية وبعدها يتم إبعادهم عن البرلمان، حيث ان سماح المحكمة الاتحادية العليا بطرد النواب لمجرد تقديم استقالة صورية تعد كارثة قانونية لذلك على الاتحادية اصدار قرار بمنع مصادرة حقوق النواب ممثلي الشعب”، لافتا الى ان “الحلبوسي وفي جميع المجالس يتعهد بانهاء الشراكة مع الاطار التنسيقي والعمل على تعطيل عمل الحكومة ويتمنى العودة الى التحالف الثلاثي مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني”.من جانب اخر، اكد النائب السابق رسول راضي ، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لديه استبداد برأيه وقراراته داخل مجلس النواب، خصوصا مايتعلق بقيامه باقالة احد النواب وهو ما اثار غضب داخل البرلمان، فضلا عن ان هناك انسحاب لعدد من اعضاء تحالف السيادة بسبب ممارساته التي لم تكن مرضية بالنسبة لتحالفه، ما ولد انشقاقات داخل هذا التحالف المتكون من تحالفي تقدم والعزم وعلى اثرها حدثت الكثير من المشاكل، حيث ان هيمنة هذه الشخصية على بعض اعضاء البرلمان ضمن التحالف المذكور اصبحت مكشوفة، وهو ما اثار امتعاضا وولد حالة من الانقسام داخل التحالف وابتعاد بعض الاعضاء نتيجة هذه التصرفات”. من جهة أخرى، اتهم ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، خلال حديث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمخالفة المادة 46 من قانون النظام الداخلي للبرلمان”، مشيرا الى ان “رئيس مجلس النواب ادار ظهره الى جميع التواقيع النيابية التي تم جمعها من أجل عقد جلسة خاصة بأزمة الدولار”.

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