آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
خبير اقتصادي: بدون القضاء الفعلي على الفساد لن ينجو العراق من أزماته المالية
الحكومة تعتمد على الطاقة المتجددة بدلاً من الغاز الإيراني
سياسي إطاري: الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة بعد ذكرى وفاة الإمام الكاظم !!
من أجل الجيوب.. مجلس البصرة يقرر تغيير (13) مسؤولاً في المحافظة
حزب طالباني: تفاؤل في تشكيل حكومة الإقليم
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
خبير اقتصادي: بدون القضاء الفعلي على الفساد لن ينجو العراق من أزماته المالية
الحكومة تعتمد على الطاقة المتجددة بدلاً من الغاز الإيراني
نائب: رفع نسبة الضرائب من قبل السوداني تجاوز على السلطة التشريعية
البنك المركزي:سعر الدولار في موازنة 2026 = 1300 ديناراً
خبير اقتصادي: التعرفة الجمركية وراء تراجع القوة الشرائية
-
- رياضية
- تحقيقات
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر إطاري:قاآني وجه الزعامة الإطارية والحشد بالاستعداد القتالي لحماية النظام الإيراني
محافظ الديوانية: لا أحترم قرار مجلس المحافظة بسحب يدي وأنا فوق القانون والدستور
حكومة بابل الميليشياوية تمنح (400) فرصة استثمارية إلى إيران!!
مجلس الديوانية يقرر سحب يد المحافظ القيادي في منظمة بدر الإيرانية لفساده
خبراء اقتصاد:2026 عام القحط والجوع بسبب الفشل والفساد وخيانة البلد
-
- اذاعة INN