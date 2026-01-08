سياسي إطاري: الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة بعد ذكرى وفاة الإمام الكاظم !!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد السياسي الإطاري عائد الهلالي، الخميس، حسم الاطار التنسيقي لملف الترشح لمنصب رئيس الوزراء، محذرا في الوقت ذاته من المجيء بمرشح تسوية للمنصب المذكور.وقال الهلالي في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي وعلى الرغم من الحراك والمباحثات المتواصلة، الا انه من المستبعد ان يحسم ملف اختيار المرشح لرئاسة الوزراء خلال الفترة الزمنية الراهنة واحتمال الإعلان عن المرشح بعد يوم ذكرى وفاة الإمام الكاظم المصادف 15/1”.واضاف ان “اللقاءات التي حصلت مابين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لم يسرب عنها شيء، لكنها شهدت نقاشات مستفيضة حول اتجاهات متعددة، وعلى هذا الأساس فأن من المتوقع ان هناك حالة من الانقسام داخل الاطار التنسيقي”.وبين ان “الاطار التنسيقي قد انقسم على نفسه خلال الفترة الراهنة، وبالتالي لايوجد اجماع او اتفاق على شخصية معينة داخل الاطار، خصوصا ان هناك فيتو على المالكي داخليا وإقليميا ودوليا، إضافة الى المجيء بمرشح تسوية سيكون بمثابة مغامرة سياسية ستأت بشخصية غير مجربة لهكذا منصب يواجه تحديات داخلية ضخمة فضلا عن التحديات الخارجية”.

