سياسي تركماني:الأحزاب الكردية تصعد المواقف في كركوك

سياسي تركماني:الأحزاب الكردية تصعد المواقف في كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم السياسي التركماني عمار كهية ، الاثنين ، الأحزاب الكردية ووسائل إعلامها بمحاولة تصعيد المواقف في محافظة كركوك.وقال كهية في حديث صحفي: إن “الأخطاء الادارية في مؤسسة ما، قد تكون غير مقصودة، ولكن الأحزاب الكردية تصعد المواقف والأوضاع بحجة اضطهاد الكرد في كركوك”.وأضاف أن “الأوضاع في كركوك لا تتحمل، ويجب الإشادة بما موجود حاليا من وضع أمن مستقر، وعدم تصعيد المواقف التي غايتها سياسية فقط”.وكانت مديرية بلدية كركوك قد اعتذرت عن خطأ قالت عنه إنه غير مقصود بإزالة اللغة الكردية من لوحة إعلاناتها.

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