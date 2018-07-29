سياسي تركماني يدعو إلى توزيع كعكة كركوك على أحزابها!
آخر تحديث:
كركوك/شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس محافظة كركوك، عن المكون التركماني، نجاة حسين،الاحد، المحافظة بأنها “لقمة كبييرة” لا يمكن أن يتناولها مكون واحد، مشدداً على ضرورة إدارة كركوك بشكل مشترك من قبل جميع الأطراف وعلى جميع الأصعدة.وقال حسين في حديث صحفي له اليوم، إن “الحل الأمثل لمحافظة كركوك وفي جميع المجالات الأمنية والإدارية وحتى الجانب الحكومي بشقيه التنفيذي والتشريعي، أن تدار بشكل مشترك من قبل جميع الاطراف في المحافظة”.وأضاف أن “التجارب السابقة للمحافظة خير دليل على عدم نجاح هيمنة جهة واحدة على زمام الأمور في المحافظة، سواءً قبل العام 2003 او قبل عمليات فرض القانون في العام الماضي”، مشيراً إلى أن “كركوك، لقمة كبيرة جداً وليس باستطاعة أي مكون أن يتناولها بمفرده”.وتابع حسين، أن “الحلول التي يجب العمل عليها في الوقت الحالي، هي إعادة الحياة لمجلس المحافظة، وتشكيل حكومة محلية مشتركة، وأن يكون المحافظ من مكون ورئيس المجلس من مكون آخر، ونائب المحافظ من مكون اخر، والعمل يكون لخدمة الجميع من مختلف المكونات والقوميات”.واختتم عضو مجلس المحافظة عن المكون التركماني، بالقول إن “زيارة الوفد الكردي الى بغداد اليوم الاحد، ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين العلاقة بية حكومة المركز والاقليم، من أجل التوصل لحلول فتح الطريق وربما تشكيل سيطرات مشتركة”.