سياسي شيعي:زعماء الإطار ” غمّان ،جهلة” ضعفاء أمام حزب بارزاني

سياسي شيعي:زعماء الإطار ” غمّان ،جهلة” ضعفاء أمام حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ، الثلاثاء، ان الاقليم ينظر لنفسه ندا للدولة العراقية ، مشيرا ، ان مشكلة الاقليم تصدير النفط وقرار المحكمة الاتحادية ومحكمة باريس .بين المطلبي في تصريحات صحفية ، ان مسرور بارزاني عاتبُ على القيادات السياسية التي لديها اعضاء في اللجنة المالية ، وان الحزب الديمقراطي استثمر الخلاف الشيعي الشيعي من البداية، مشيرا ان هناك توجه شبه مستقل بين اعضاء اللجنة المالية النيابية .واضاف” ان بعض حقول نفط نينوى “محتلة ” من قبل جهات في اقليم كردستان ، وان استفتاء كردستان كان اشبه بالانقلاب على العملية السياسية ، مشيران الفاعل السياسي الشيعي “ما بيهم خير وغُمان” بسبب قوة الكورد في الملف التفاوضي.المطلبي اضاف” ان الفساد ملف خطير اكثر من الارهاب وهو في حالة تغول في حكومة السوداني ، وهذه الحكومة انخرطت بالمشروع الامريكي القطري في طريق التنمية.

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