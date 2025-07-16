سياسي كردي:أكثر من (18) تريليون ديناراً قيمة الرواتب المسروقة من قبل حكومة البارزاني

سياسي كردي:أكثر من (18) تريليون ديناراً قيمة الرواتب المسروقة من قبل حكومة البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي سامان علي، اليوم الأربعاء، أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم رواتب موظفيها بشكل منتظم منذ أكثر من 11 عاماً، وسط غياب تام للرقابة من قبل الحكومة المركزية في بغداد.وقال علي في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم سرقت رواتب الموظفين منذ عام 2014 وحتى اليوم، بمبلغ يتجاوز 18 تريليون دينار، دون أن تتحرك الحكومة المركزية للتحقيق أو مساءلة الجهات المعنية”.وأضاف أن “المبالغ المسروقة تخص شريحة الموظفين والكوادر التربوية، ووصلت إلى أرقام خيالية، وسط صمت غير مبرر من حكومة بغداد التي لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة حكومة مسعود البارزاني”.وأشار إلى أن “موظفي الإقليم طالبوا الحكومة المركزية بإلغاء إرسال رواتبهم إلى حكومة الإقليم، واستلامها مباشرة من المصارف التابعة لحكومة بغداد”، موضحا أن “الصمت الرسمي وعدم التحرك لاسترداد الأموال المسروقة أثار حالة من الاستغراب، ويعتقد أن هناك صفقات سياسية تعرقل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق الأسرة الحاكمة في الإقليم”.

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