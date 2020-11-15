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تحالف الفتح:الاستثمار السعودي في العراق هو “استعمار جديد”!!!!
سياسي كردي:الإقليم لن يدفع ديناراً واحداً إلى بغداد بسبب فساد حزبي بارزاني وطالباني
حزب الدعوة:الكاظمي تقاعس عن فرض السيادة في مناطق فرض القانون
المالية النيابية تنفي الاقتراض الخارجي بموجب القانون الاخير لمعالجة العجز المالي
نائب:مدراء “متنفذون” في أمانة بغداد سرقوا (100) مليون دولار دون فتح تحقيق من قبل الحكومة!
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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