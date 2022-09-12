سياسي كردي:البارزاني ” مايشتري الصدر بفلس” مقابل مصالحه

سياسي كردي:البارزاني ” مايشتري الصدر بفلس” مقابل مصالحه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد السياسي الكردي احمد البياتي، الاثنين، أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لن يضحي بمصالحه من اجل تحالفه مع التيار الصدري.وقال البياتي في حديث  صحفي،ان” اجتماع اربيل يوم امس بين رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وقادة تحالف السيادة بينهم الحلبوسي كشف عن متغيرات مهمة ابرزها بان بارزاني والحلبوسي ليسا مع بوصلة التيار الصدري ومطالبه في حل البرلمان مايعني بدء تقاطعات ستؤدي الى تفكك التحالف الثلاثي في اشارة منه الى تحالف انقاذ وطن”.واضاف،ان” البرزاني لن يضحي بمصالحه من اجل تحالفه مع الصدر خاصة وان حل البرلمان يعتبره الكرد مجازفة خاصة للديمقراطي الكردستاني الذي يرى بان البيئة غير مواتية لانتخابات مبكرة في ظل ازمات خانقة في الاقليم وتدني شعبيته بشكل كبير”.واشار البياتي الى ان” اجتماع اربيل وضع النقاط على الحروف من ناحية تحديد نقاط انهاء الازمة من خلال اعادة جلسات مجلس النواب وتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات وهو نفس ما يطالب به الاطار التنسيقي منذ اشهر”.

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