سياسي كردي:الخلافات السياسية بين المكونات ستعرقل تشكيل الحكومة

سياسي كردي:الخلافات السياسية بين المكونات ستعرقل تشكيل الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد السياسي الكردي بيستون فائق , الأربعاء , ان جلسة البرلمان الأولى ستبقى مفتوحة لاشهر بسبب استمرار الخلافات داخل كل مكون بشان تسمية المناصب الرئاسية , مرجحا تشكيل الحكومة خلال شهر اذار المقبل.وقال فائق في تصريح صحفي , ان ” الخلافات مازالت عميقة ليس بين القوى السياسية للمكونات وانما داخل كل مكون من حيث الاتفاق على تسمية مرشح كل منهم لمنصب رئاسي , كذلك اختلاف وجهة النظر بشكل الحكومة المقبلة ” , مبينا ان ” جلسة البرلمان الأولى ستبقى مفتوحة لاشهر بسبب استمرار الخلافات داخل كل مكون بشان تسمية المناصب الرئاسية” .وأضاف ان ” القوى السياسية الكردية في حالة نزاع بشان سحب المنصب من الاتحاد الوطني لصالح الديمقراطي او فرض شخصية من الاتحاد يسميها الديمقراطي كحل أخير”، مبينا أن “المكون السني يشهد صراعا بين مرشح الخنجر والحلبوسي المرشح الوحيد لتقدم الذي واجه الأخير رفض أيضا من قوى سياسية شيعية وكردية”.وتابع فائق، أن “الخلاف حول منصب رئاسة الوزراء فهو واضح بين الاطار والتيار الصدري ومتوقف على المحادثات بين الاطار والتيار ” , مرجحا ” مباحثات تشكيل الحكومة ستستمر لشهر اذار من السنة الجديدة” . 

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