سياسي كردي:الشعب الكردي سينتخب المستقلين رافضا للأحزاب الرئيسية في الإقليم

سياسي كردي:الشعب الكردي سينتخب المستقلين رافضا للأحزاب الرئيسية في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي سردار مصطفى، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، أن حظوظ المستقلين تصاعدت وسينالون مقاعدة جيدة في انتخابات برلمان كردستان.وقال مصطفى في حديث صحفي، إن “الفشل الحكومي في تقديم الخدمات والأزمات المتوالية التي يعيشها المواطن الكردي من النواحي المالية والخدمية والسياسية والاجتماعية، كلها عوامل مشجعة لصعود المرشحين المستقلين”.وأضاف، إن “حظوظ المرشحين المستقلين ستكون عالية، كون الشعب الكردي خاض تجربة جديدة، بعدما انتخب ذات الأحزاب وكرر انتخابها في مناسبات عديدة، وهو اليوم يريد تجربة جديدة مع المستقلين، علهم يتمكنوا من تغيير الواقع المرير الذي يعيشه سكان إقليم كردستان”.

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