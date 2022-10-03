سياسي كردي:العدوان الإيراني على العراق بسبب ضعف الحكومة الاتحادية

سياسي كردي:العدوان الإيراني على العراق بسبب ضعف الحكومة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف السياسي الكردي لطيف الشيخ، الاثنين، الرد العراقي على القصف الإيران بالضعف، مبينا ان طهران تستغل سكوت بغداد لشن المزيد من الهجمات ضد اربيل والسليمانية.وقال الشيخ في حديث صحفي، إن “إيران استغلت حالة الضعف العراقي واستهانت بالسيادة العراقية لتستمر في عدوانها”.وأضاف أنه “من غير المعقول هذا السكوت الإيراني على مايجري من قصف يومي على مناطق مختلفة في أربيل والسليمانية”، مبينا ان “العدوان تتحمله الحكومة الاتحادية في بغداد كونها المعنية بالرد وحفظ سيادة البلاد”.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد دعا، الحكومة الى  انهاء العدوان الايراني والتحرك عبر الدبلوماسية للاحتجاج على استمرار القصف.

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