سياسي كردي:انسحاب حزب بارزاني من انتخابات برلمان الإقليم لخسارته 11 مقعداً من الكوتا

سياسي كردي:انسحاب حزب بارزاني من انتخابات برلمان الإقليم لخسارته 11 مقعداً من الكوتا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، الثلاثاء، أسباب انسحاب الحزب الديمقراطي من المشاركة بانتخابات برلمان كردستان.وقال عبد الكريم في حديث  صحفي، إن “القرار جاء بسبب خسارة الحزب الديمقراطي 11 مقعدا من مقاعد الكوتا وأيضا خسارته لـ 400 ألف صوت انتخابي كان يستخدمهم للتزوير والحصول على أصواتهم بطريقة غير قانونية”.وأضاف أن “الانسحاب وعدم المشاركة هدفه الضغط السياسي على الإطار التنسيقي والحكومة العراقية، للتخفيف من القرارات المتخذة ضد الإقليم، وخاصة بقضية الرواتب والموازنة، لآن الديمقراطي لا يريد خسارة توزيعه الرواتب، لأنها تفقده الكثير وتعني له خسارة كبيرة جدا”.وأشار إلى أن “انسحاب الديمقراطي سيدخلنا بمأزق جديد، كونه من الصعوبة إجراء الانتخابات وسط مقاطعة الديمقراطي، باعتباره الحزب الأكبر في كردستان ويسيطر على محافظتي دهوك وأربيل بشكل كامل”.

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