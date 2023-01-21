سياسي كردي:بإمكان السليمانية الانفصال عن حكومة مسرور الفاسدة

سياسي كردي:بإمكان السليمانية الانفصال عن حكومة مسرور الفاسدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي لقمان حسن، السبت، ان شعب الإقليم لا يرغب بالعودة الى صراع العقود الماضية بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي وانفصال كردستان الى ادارتين في اربيل والسليمانية. وقال حسن في حديث صحفي، ان “الدستور يتيح الادارة الذاتية واللامركزية، حيث بإمكان السليمانية الانفصال عن الإقليم وتحديدا اربيل ودهوك وادارة نفسها بمعزل عن حكومة الإقليم”. واضاف ان “التوترات الحاصلة بين الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي قد تقود الى صراع جديد له جذور قديمة تمتد الى العقود الماضية، وبالتالي فأن انفصال السليمانية قد يقود الى توترات اكبر”. وبين ان “ماقبل 2003 شهد الاقليم إدارتين منفصلتين في اربيل والسليمانية، وسط صراع كبير بين الحزبين، وهذا الامر لا احد من شعب الاقليم يرغب بالعودة إليه”، لافتا الى ان “كل حزب يصل السلطة في الاقليم يسعى للسيطرة الكاملة من دون التفكير في الآخرين”.

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