سياسي كردي:تخصيص المناصب في العراق على أساس التحالفات والمصالح

سياسي كردي:تخصيص المناصب في العراق على أساس التحالفات والمصالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد السياسي المستقل الدكتور محمد صابر اسماعيل، الاحد، ان التصويت لرئاسة الجمهورية سيكون وفق التحالفات مابين الاحزاب وعلى اساس المصالح المشتركة وليس وفق معيار الشخصية القيادية الكفوءة.وقال اسماعيل في حديث صحفي، ان “الاحزاب السياسية لن تنظر الى المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية كشخصيات سواء كانت معروفة بالوسط السياسي او غير ذلك، وانما ستذهب باتجاه التصويت لحلفائها الذين قدموا المرشحين للمنصب المذكور”.واضاف ان “التصويت لرئاسة الجمهورية او المناصب الاخرى يكون على اساس المصالح المشتركة بين الأحزاب المتحالفة، وليس على أساس الخبرة والاختصاص وباقي المواصفات الواجب توفرها بالشخصية المرشحة”.وبين ان “الاقليم لديه شخصيات كثيرة أفضل من المرشحين الحاليين لمنصب رئيس الجمهورية، اذ تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة والوطنية والروح القيادية لخدمة العراق بافضل شكل”.ولفت الى ان “الديمقراطية الحرة غير موجودة في مسألة التصويت لصالح الشخصيات المرشحة لمختلف المناصب وليس رئاسة الجمهورية فحسب”.

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