سياسي كردي:تركيا لا تحترم المواثيق الدولية والإنسانية

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الأمن النيابية:عقوبات رادعة لتجار المخدرات والمتعاطين
نائب:محكمة أمريكية تلزم العراق بدفع(120) مليون دولار لشركة عقدها مخالف للقانون
نائب:المشهداني الأقرب لرئاسة البرلمان
تحالف الفتح:تجهيز البيشمركة بالأسلحة الثقيلة من قبل أمريكا ضد وحدة وسيادة العراق
العراق يقترض من النمسا لتمويل “الرش المحوري لوزارة الزراعة”
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نائب:محكمة أمريكية تلزم العراق بدفع(120) مليون دولار لشركة عقدها مخالف للقانون
العراق يقترض من النمسا لتمويل “الرش المحوري لوزارة الزراعة”
اليوم..أسعار صرف الدولار= 151000ديناراً
السوداني:العراق تحول إلى بيئة استثمارية ناجحة ومواكبة رقمية متسارعة
البنك المركزي:96.7% نسبة الصادرات النفطية للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي
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- رياضية
مدرب فريق النصر السعودي:أرضية الملعب سبب تعادلنا مع الشرطة
طاقم تحكيم كويتي لإدارة مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي
مصدر رياضي:تدريبات فريقي الشرطة والنصر السعودي في ملعب الشعب الدولي
وزارة الشباب والرياضة:( 106)عدد أفراد وفد فريق النصر السعودي لملاقاة الشرطة
مباراة فريقي الشرطة العراقي والنصر السعودي في بغداد
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- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصادر أمنية:فضائح وزنا وابتزاز وسرقات من قبل محافظ ذي قار وبعض أعضاء مجلس المحافظة
مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
بزشكيان:اتفقت مع السوداني على إلغاء الحدود بين العراق وإيران وأمريكا ترفض ذلك
زيدان يشكر صهره القاضي (ضياء جعفر) ويفتح تحقيق ضد رئيس هيئة النزاهة!!
الأمن السيبراني:الاستخبارات الإيرانية مستمرة في التجسس على مؤسسات الدولة العراقية
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