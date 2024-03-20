سياسي كردي:حزب بارزاني لايستطيع ترك السلطة وسيعود بعد تحقيق الغاية من الإنسحاب

سياسي كردي:حزب بارزاني لايستطيع ترك السلطة وسيعود بعد تحقيق الغاية من الإنسحاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي سردار مصطفى، اليوم الأربعاء (20 اذار 2024)، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمكن أن يضحي بالسلطة مثل التيار الصدري.وقال مصطفى في حديث  صحفي، إن “مقاطعة الحزب الديمقراطي لانتخابات برلمان كردستان ماهي إلا وسيلة ضغط على الحكومة والإطار التنسيقي والمحكمة الاتحادية”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي لا يمكن أن يضحي بالسلطة ويخسر المناصب في بغداد وكردستان، كما فعل التيار الصدري عندما انسحب من البرلمان وترك السلطة، لذلك فأن انسحابه مؤقتًا وسيعود بعد تحقيقه الغاية من الانسحاب”.

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