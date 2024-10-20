سياسي كردي:حزب بارزاني لا يؤمن بتغيير السلطة انتخابيا

سياسي كردي:حزب بارزاني لا يؤمن بتغيير السلطة انتخابيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاحد، من نوايا بارزانية للتمسك بالسلطة واعاقة التغيير في الاقليم من خلال الطرق الديمقراطية.وقال حسن في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي اضافة الى بعض الاحزاب الاخرى داخل الاقليم، لاتؤمن بمبدأ ومفهوم تغيير السلطة الحاكمة عن طريق اجراء الانتخابات”.واضاف ان “السلاح والمدافع التي تسلمتها البيشمركة لن تكون وسيلة للتمسك بالسلطة من قبل الحزب الحاكم في الاقليم، على الرغم من ان التغيير لن يكون سهلا، خصوصا مع وجود حزب متمسك بالسلطة”.وبين ان “كل الاحتمالات واردة بشأن الحزب الديمقراطي ومن الممكن ان يكون خارج العملية السياسية، وقد لا يوافق على نتائج الانتخابات ويعيق تسليم السلطة والمناصب التي يهيمن عليها في كردستان، وهذا الامر ينطبق كذلك على باقي الأحزاب المسيطرة على السلطة في الاقليم”.

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