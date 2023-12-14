سياسي كردي:حزب بارزاني يستغل مقاعد “الكوتا” لصالحه في انتخابات برلمان الإقليم

سياسي كردي:حزب بارزاني يستغل مقاعد “الكوتا” لصالحه في انتخابات برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، أن وجود مقاعد المكونات ضرورة جدا للتطور الديمقراطي وللتمثيل المكوناتي. وقال عبد الكريم في حديث متلفز، إن “وجود مقاعد الأقليات ضرورة مهمة جدا، ولكن ما يجري في إقليم كردستان هو استغلال الـ 11 مقعدا داخل برلمان الإقليم المخصصة للمكونات من قبل الحزب الديمقراطي”.وأضاف أن “ممثلي الأقليات أصبحوا أداة للدفاع عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وسياسته، وليس للدفاع عن مكوناتهم”.وأوضح أن “الدعوى المرفوعة في المحكمة الاتحادية هي لغرض إعادة توزيع مقاعد المكونات على جميع محافظات الإقليم، وليس كما يحصل حاليا باختصارها على أربيل ودهوك، كي يتم استثمارها من قبل الحزب الديمقراطي”.ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، أن المكونات المشمولة بمقاعد الكوتا قدمت مقترحات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في كردستان المزمع إجراؤها في شهر شباط من العام 2024. وقال معروف في مؤتمر صحفي، “نطلب من المحكمة الاتحادية رفض الشكوى بشأن مقاعد كوتا المكونات، لأن تلك المكونات لها وضع خاص، وأي قرار ضدها سيكون له تأثير سلبي”.وأضاف “لقد قدمنا عدة مقترحات منها اتباع نظام الدائرة الواحدة في الانتخابات، إلا أن هناك من يريدون توزيع مقاعد الكوتا على أساس جغرافي، ونحن نرفض ذلك”.وتابع معروف بالقول: نحن مع قانون برلمان كردستان 2018 لإشراكه جميع المكونات، لذا نطالب باجراء انتخابات كردستان وفقا لهذا القانون”.

يأتي هذا في وقت توجد دعوة لدى المحكمة الاتحادية رفعتها أطراف سياسي كردستانية بخصوص مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان كردستان، وكان من المقرر البت فيهما في الثالث من شهر كانون الأول الجاري إلا أنه تم تأجيلهما.وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة البرلمانية الكردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.

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