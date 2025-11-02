سياسي كردي:حصص المناصب بين حزبي بارزاني وطالباني وراء تأخير تشكيل الحكومة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث في الشأن السياسي الكردي نوزاد لطيف، الاحد، إن “ما تطرق له المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود أحمد من وجود خيارات أخرى لتشكيل حكومة الإقليم في حال لم يشارك الاتحاد الوطني، غير ممكن”، موضحًا في حديث صحفي، أن “الحكومة والمؤسسات في الإقليم قائمة على الحزبين، لأنه منطقيًا لا يمكن تشكيل أي حكومة دون أحدهما، كون كل حزب يسيطر على منطقة معينة في كردستان، وبالتالي لا يمكن اللجوء إلى خيارات أخرى، وستفشل أي حكومة دون مشاركة الاتحاد الوطني”.ويستمر الخلاف بين الحزبين حول توزيع المناصب الإدارية والأمنية، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم، حيث يتركز نفوذ الحزب الديمقراطي في أربيل ودهوك، بينما يهيمن الاتحاد الوطني على السليمانية وحلبجة، ما يجعل أي محاولة لتشكيل حكومة أحادية الجانب محفوفة بالمخاطر السياسية والإدارية، وتفتح الباب أمام أزمة حكم غير مسبوقة في الإقليم.

